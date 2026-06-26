日本の社会課題を解決する、いま注目のスタートアップを紹介するビジネストレンド番組『BooSTAR-スタートアップ応援します-』。本日6月26日（金）深夜の同番組は、「宇宙から水道管の老朽化を調査可能に〜JAXA初の出資を受け宇宙ベンチャーを起こした元美容師〜」をテーマに放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日本の水道管の多くは、整備から50年以上が経過し、老朽化が急速に進んでいる。全国で相次ぐ漏水や道