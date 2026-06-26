ｇｕｍｉが続伸している。２５日の取引終了後に、ＫＬａｂと共同開発中のアニメ「僕のヒーローアカデミア」シリーズの新作アプリゲーム「僕のヒーローアカデミアＵＮＩＴＥＤＳＵＲＶＩＶＡＬ」（略称「ヒロサバ」）の事前登録受付を開始したと発表しており、好材料視されている （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS