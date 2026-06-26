海帆は一時ストップ安となる前営業日比５０円安の７１円に売られ、年初来安値を更新した。２５日の取引終了後、監査法人から２６年３月期計算書類及びその付属明細書、連結計算書類に対する意見不表明の監査報告書を受領したと発表しており、嫌気した売りが膨らんでいる。５月２７日付で無限定適正意見を受領していたものの、監査法人はその後の有価証券報告書の監査実施時に監査意見の訂正を行った。財務諸表における資金のひっ