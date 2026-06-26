ミダックホールディングスが反発している。この日、連結子会社の大平興産が保有する既存管理型最終処分場「大塚山クリーンセンター」について、埋立容量の増量に向けた調整を実施すると発表した。ミダックが保有する既存管理型最終処分場の「奥山の杜クリーンセンター」よりも許可容量の大きい施設となる見込みで、今後予想される関東圏からの旺盛な埋立需要に対応することで、中長期な収益基盤の