ＩＮＰＥＸが３日ぶりに反発。２５日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の８月限が前日比１．５８ドル高の１バレル＝７１．９２ドルと反発した。一時６８．９０ドルと２月２７日以来の安値に下落したが、ホルムズ海峡のオマーン側を通行しようとしていたシンガポール船籍のタンカーがイランから攻撃を受けたとの報道を受け、ＷＴＩ価格は上昇した。原油高を受