日本代表が後半30分からMF中村敬斗に代えてDF長友佑都、DF瀬古歩夢に代えてDF渡辺剛を投入した。39歳の長友は、日本初のW杯5大会連続で選出。第1戦、第2戦と出番はなかったが、スウェーデンに押し込まれる時間帯での途中投入となった。