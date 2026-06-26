[6.25 W杯F組第3節 日本 - スウェーデン]日本代表が先制!! F組最終節・スウェーデン戦を行う日本は後半11分、FW前田大然のゴールで試合を動かした。右サイドからMF菅原由勢が中央右寄りのMF堂安律に渡すと、堂安のフリックを受けたFW上田綺世の落としを堂安が拾って絶妙なスルーパス。前田がペナルティエリア内中央で収めてゴール左に流し込んだ。日本はこれで今大会7得点目。2018年のロシア大会で記録した6得点を上回り、日