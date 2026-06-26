[6.25 W杯F組第3節 日本 - スウェーデン]日本代表の森保一監督は前半途中で交代したDF板倉滉について、ハーフタイムインタビューで「少し筋肉の異常を訴えてきた」と説明した。キャプテンを務める板倉は2試合連続で先発出場したなか、前半39分に突如交代。DF谷口彰悟が緊急出場した。板倉はランニングでピッチから退いたため重傷ではないものとみられた一方、負傷の可能性が心配されている。0-0で前半を終えた森保監督は「少