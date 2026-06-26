[6.25 W杯F組第3節 日本 - スウェーデン]日本代表が前半で交代カードを切った。スコアレスで試合が続くなかで前半39分、森保一監督はキャプテンのDF板倉滉を交代で退ける決断。DF谷口彰悟がピッチに入った。板倉はジョギングでピッチから退いており重傷ではないものとみられる。ただ前半途中での交代のため、状態が懸念される。なおスウェーデンは前半37分にDFイサク・ヒエンが左太もも裏付近を痛めたため、DFルーカス・ベ