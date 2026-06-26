[6.25 W杯F組第3節 チュニジア - オランダ]北中米W杯は現地時間25日、F組第3節のチュニジア代表対オランダ代表を行っている。開始3分にチュニジアMFエリス・スキリのオウンゴールでオランダが先制すると、7分にはDFフィルヒル・ファン・ダイクの折り返しをFWブライアン・ブロビーが押し込み、早くもリードを2点差に広げる。2-0のまま後半を迎えると、9分にチュニジアが1点を返す。MFハンニバル・メイブリが蹴り出した右CKをF