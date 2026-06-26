開催：2026.6.26 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 1 - 2 [アストロズ] MLBの試合が26日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとアストロズが対戦した。 タイガースの先発投手はトロイ・メルトン、対するアストロズの先発投手は今井達也で試合は開始した。 6回表、8番 テーラー・トラメル 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 DET 0-1