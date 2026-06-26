1次リーグE、F組が終了サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグE、F組最終節が25日（日本時間26日）に行われた。A組3位の韓国にとっては、悲報が相次いだ。48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。勝ち点3でA組3位の韓国にとって、E組とF組の結果は悲報に違いない。E組はドイツとコートジボワールがとも