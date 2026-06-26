米テキサス州ダラスで決戦サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグF組最終戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと米テキサス州ダラスで対戦。1-1で引き分けて同組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。29日（日本時間30日）の1回戦でブラジルと激突する。元日本代表の本田圭佑は、この日NHKで解説を務めた。日本を「ウチ」と表現するなど、開始から思い入れたっぷりに後押ししたが、勝利には届か