大東市は業者から便宜を図った見返りを受け取ったとして逮捕された職員とその上司を、懲戒免職にしました。 懲戒免職となったのは、大東市の市営住宅管理課の主査・佐野公彦容疑者（48）と上司にあたる課長補佐の男性（49）です。 市によりますと市営住宅の修繕工事をめぐり、業者選定の便宜を図った見返りに、佐野容疑者は折りたたみ自転車など約17万円相当を、課長補佐は飲食接待やタクシー代約30万円相当を、それぞれ業