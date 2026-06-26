記者会見する小泉防衛相＝26日午前、国会内小泉進次郎防衛相は26日の記者会見で、27〜28日の日程で韓国を訪問し、安圭伯国防相と会談すると発表した。日韓の部隊間交流が活発化している現状を踏まえ「未来志向的な防衛協力、交流の発展に向け議論する」と述べた。滞在中、趙顕外相との面会や、韓国空軍のアクロバット飛行チーム「ブラックイーグルス」の視察も予定。チームは1月、航空自衛隊那覇基地で初の給油支援を受けた。