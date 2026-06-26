◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦ではＣ組１位のブラジルと２９日（日本時間３０日）に対戦する。スウェーデンも勝ち点４のＦ組３位で決勝Ｔ進出が決まった。ＤＦ谷口彰悟は前半３９分、負傷した主将ＤＦ板倉滉との交代で途中