日本代表は１次リーグを１勝２分けで終え、勝ち点５のＦ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。決勝Ｔ１回戦（日本時間３０日午前２時）でサッカー王国・ブラジルと激突する。スウェーデン戦を中継したＮＨＫは試合直後からＢＳでの生中継告知とともに「解説本田圭佑」と顔写真付きのテロップを表示させた。本田は１次リーグ３戦とも解説を務め“語録”を連発。この日も「なんでやねん！」「戦い方がウザい」「田中さ