◆米女子プロゴルフツアーメジャー第３戦全米女子プロ選手権第１日（２５日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、２０２４年エビアン選手権優勝の古江彩佳（富士通）が４バーディー、１ボギーの３アンダー６９をマークし、トップと６打差の８位につけた。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、岩井明愛（ホンダ）が７０で１９位。渋野日向子（サントリー）、