◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同３８位のスウェーデンと対戦。１―１のドローで勝ち点５の２位となり、決勝トーナメント進出を決めた。日本は１次リーグで１勝２分けの無敗で突破。無敗は０２年日韓大会（２勝１分け）以来、２４年ぶりの快挙。決勝Ｔ１回戦は３０日、ブラジルと対戦する。◆日本の過去の