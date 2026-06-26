◆米大リーグタイガース―アストロズ（２５日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）アストロズの今井達也投手が２５日（日本時間２６日）、敵地のタイガース戦に先発し、６回２安打無失点１四球１０奪三振で５勝目（３敗）を挙げた。４回２死でグリーンに右前打を打たれるまで無安打投球。６回１死でマゴニグルに中前へ２本目の安打を許したが、カーペンターを左飛、ディングラーを空振り三振に仕留めた。この回限り