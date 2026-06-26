岡山県庁 岡山県教育委員会によりますと、大雨による交通機関への影響で、高梁城南高校(高梁市)と勝山高校(真庭市)が26日、臨時休校となっています。 また倉敷工業高校(倉敷市)が、登校時間を遅らせているということです。