「ミスをすれば彼女と性行為をする」――大阪の専門学校の非常勤講師の男は、社会経験の乏しい教え子に架空の迷惑料をふっかけ3000万円の念書を書かせた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）さらに、教え子の恋人を人質に取り「返済の代わりに体で払え」と要求。悪質な「ポイント制」の性暴力や動画撮影など、講師の立場を悪用した凄惨な支配の全貌とは。平成21年に起きた事件の発端をお届けする。なおプライバシー保護のため