平和の少女像を侮辱する行為で物議を醸した米国人ユーチューバー、ジョニー・ソマリ（本名ラムジー・カリド・イスマエル）被告が、コンビニでの迷惑行為などの罪で二審でも実刑判決を言い渡された。ソウル西部地方法院（地裁）刑事1部は25日、業務妨害、性暴力処罰法上虚偽映像物頒布および軽犯罪処罰法違反などの罪で起訴された被告に対し、懲役6カ月を言い渡した一審判決を維持した。裁判所は被告と検察双方の控訴を棄却した。被