所属するセルティックではもちろん、日本代表でも活躍する前田大然（28）。実は、小さな頃の夢はサッカー選手ではなく、体操でオリンピックに出ることであったという。どれだけ足が速くても「女子にモテなかった」と笑って話す。【貴重画像】今とはまるで別人…前田大然28歳の“可愛すぎる子ども時代”を見るそもそもなぜ、前田大然は、あれほどまでに速く走ることができるのだろうか。ここでは、サッカー日本代表・前田大然の