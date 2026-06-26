「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）Ｆ組の１次リーグ最終戦が行われ、日本はスウェーデンと引き分け、１勝２分け、勝ち点５で２位通過で３大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。３２チームよる決勝トーナメント１回戦では最多５度の優勝を誇るブラジルと対戦する。地上波中継はフジテレビが担当となる。ＮＨＫはＢＳで中継。これまで３試合はＮＨＫ→日本テレビ→ＮＨＫ