〈「徒競走やリレーで負けたことは一度もない」前田大然28歳はなぜ“あんなに足が速いのか”？ 努力でも練習でも工夫でもない“本当の理由”〉から続く強豪ドイツを破ったワールドカップの舞台裏で、前田大然は何を考え、どのように戦っていたのだろうか。実は今でも「オフサイドというルールがよくわからない」と語るなど、大一番の最中に彼が抱いていた本音は驚くほどに飾らないものだった。世界を驚かせたスピードの原点と、