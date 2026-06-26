お笑いコンビ・ジャリズムのツッコミ担当として一世を風靡した芸人のオモロー山下（57）さん。デビューした大阪ではスムーズに売れたが、東京進出に苦戦し突然の解散を発表し周囲を驚かせた。【写真】売れっ子芸人→インタビュアー→うどん屋→投資家として資産3億円…波乱万丈すぎる人生のオモロー山下さん『笑っていいとも!』で感じた「こいつら誰やねん」という視線、相方だけが急に売れた時の心情、そして2度の解散の真相に