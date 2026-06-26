26日午前の東京外国為替市場の円相場は1ドル＝161円台後半で取引された。午前10時現在は前日比02銭円安ドル高の1ドル＝161円83〜84銭。ユーロは11銭円安ユーロ高の1ユーロ＝183円92〜93銭。イランの革命防衛隊がホルムズ海峡で貨物船1隻を攻撃したと報じられて「有事のドル買い」があった一方、政府・日銀が円買いの為替介入に踏み切るとの見方も根強く、小幅な値動きだった。市場関係者は「介入への警戒感から、足踏みす