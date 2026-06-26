〈「レギュラーが激減してパニックに…」オモロー山下（57）が明かす、ジャリズムの“2度の解散”の真相と、相方・世界のナベアツが激売れした時の“本音”〉から続くお笑いコンビ・ジャリズムのツッコミ担当として一世を風靡した芸人のオモロー山下（57）さん。デビューした大阪ではスムーズに売れたが、東京進出に苦戦して2度の解散を経て42歳でピン芸人に。【写真】売れっ子芸人→インタビュアー→うどん屋→投資家として資産