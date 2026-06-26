全国には数多くの難読地名が存在します。うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをした人も多いはず。本コーナーでは、読み間違いが多い難読地名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。文、画像／おと週Web編集部【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】あなたは読めますか？「羽咋市」という漢字を読めますか。「咋」が読めれば……。難易度：★★★★☆■難読漢字、地名編の正