日本はスウェーデンと引き分けた(C)Getty Imagesサッカー日本代表（FIFAランク16位）は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第3戦でスウェーデン（同36位）と対戦し、1−1と引き分けた。【動画】前田が会心の先制ゴールを決めたシーン前半は0−0に終わると、後半の立ち上がり、56分に前田大然が右足で先制ゴール。しかし、62分にスウェーデンのアンソニー・エランガのミドルシュートで同点に追いつ