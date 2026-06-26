台風7号8号の接近を前に、けさから各地で局地的に非常に激しい雨が降っています。近畿日本鉄道によりますと大雨のため、大阪線や奈良線、長野線などの路線で運転を見合わせています。 通勤通学の時間帯、その他の路線もダイヤが乱れています。 大阪府などには、レベル4危険警報なども発表されています。最新の情報を確認してください。 長野線富田林～河内長野間［運転見合わせ］ 生駒線東山～王寺間［運転見合