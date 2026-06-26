大津市が検討している市立幼稚園の再編について、検討委員会は10年後に28園から17園に統廃合する案を市に答申しました。 大津市は市立幼稚園の園児数が減少していることに伴い、幼児教育を残すため計画的な再編を検討しています。（令和６年４月～令和８年４月で約９５０人減） 専門家らによる検討委員会は今後10年間で、現在の28園から17園まで統廃合する案などを市に答申しました。 一方で、再編の対象となっていて、隣