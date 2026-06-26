南米ベネズエラで24日に相次いで起きた大地震で、首都カラカスに住む日本人の男性は「30秒以上、大きな揺れが続いた」と当時の状況を語りました。ベネズエラ北部で24日夜に相次ぎ起きた地震では、これまでに235人前後が死亡しています。1回目の大きな地震の際、カラカスにある集合住宅の12階の自宅にいた日本人男性は、その時の状況について次のように語りました。カラカス在住高橋育雄さん「いきなりガーッと揺れ出して、これは