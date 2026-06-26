きょうの日経平均株価は一時2000円を超える値下がりとなっています。【映像】日経平均株価の動ききょうの東京株式市場、日経平均株価はきのう3000円以上値上がりした反動から、利益確定とみられる売りが進んでいます。AI・半導体関連銘柄を中心に値下がりし、下げ幅は一時2000円を超えました。外国為替市場では1ドル＝161円後半での値動きが続いています。（ANNニュース）