◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本１ー１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。１―１のドローで２位通過。決勝トーナメント初戦で優勝候補・ブラジルとの激突が決まると「いや〜、ブラジル…。もうやるしかないですね。イヤとか言ってられないですね、決まった以上は」