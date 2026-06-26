◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ースウェーデン（２５日・ダラス競技場）サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。同点で迎えた後半のアディショナルタイムが７分という長さに「この状態が続くと、７分もいらないんですよ。両方（決勝Ｔに）行けるんで」と話した本田。最終盤のスウェーデンの猛攻に「いや〜