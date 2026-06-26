◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、１次リーグ（Ｌ）Ｆ組第３戦で同３８位のスウェーデンと対戦し、１―１と引き分け、決勝トーナメント進出を決めた。チュニジア戦から先発３人を変更したこの試合は後半１１分、ＭＦ堂安