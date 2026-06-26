STARTO ENTERTAINMENTのジュニア公式サイトが26日に更新され、新グループ「Howzit」（読み：ハウジー）が結成されたことがわかった。【集合ショット】気合十分！誇らしげなを浮かべる織山尚＆岡本玲ら出演陣メンバーは織山尚大（22）、西村拓哉（23）、黒田光輝（22）、檜山光成（22）、ヴァサイェガ渉（23）の5人。織山、黒田、檜山、ヴァサイェガは2025年まで少年忍者、西村は関西ジュニアのLil かんさいとして活動。その後