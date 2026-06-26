26日朝の東京株式市場で、日経平均株価は一時下げ幅が2200円を超えました。アメリカのオープンAIの上場時期が遅れるのではないかとの一部報道から、東京株式市場では取引開始直後から、AI・半導体関連株を中心に売りが多く入っています。25日の東京株式市場では、半導体メモリー大手の好決算を受け、日経平均株価の上げ幅は一時3400円以上となっていて、26日は利益確定のための売却も入っています。ただ、今後の見通しについて市場