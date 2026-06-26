子どもたちに正しい歯の磨き方を身に付けてもらおうと、25日に三重県東員町の三和小学校で歯科医師らによる特別授業が行われました。虫歯予防の大切さを理解し、健康な歯を保つ意識を高めてもらおうと、毎年、3年生と4年生を対象に行われているもので、25日はあわせて34人が参加しました。子どもたちは、磨き残しがわかる色素で口の中の汚れを確認すると、歯科衛生士の指導を受けながら歯のブラッシングを実践しました。歯科衛生士