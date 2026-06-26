＜トラベラーズ選手権初日◇25日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞【画像】LSのソールを拡大すると、細かい模様もカッコいい！PGAツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）の第1ラウンドが終了。松山英樹は4バーディ・1ボギーの「67」で回り、3アンダー・20位タイで滑り出した。既報の通り、今大会からスリクソンの未発表ドライバーが供給開始され、松山英樹も『ZXi RKT LS』プロトタイプの「9.