＜メモリアル・ヘルス選手権初日◇25日◇パンサー・クリークCC（イリノイ州）◇7258ヤード・パー71＞米男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドが終了した。【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”石川遼と杉浦悠太は「67」をマークし、4アンダー・53位タイ発進。大西魁斗は「69」にとどまり、2アンダー・96位タイと出遅れた。単独トップは11アンダー「60」を叩き出したドルー・ネスビット（カナダ）。10アン