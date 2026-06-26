＜KPMG全米女子プロ選手権初日◇25日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞海外メジャー今季第3戦の初日が終了した。日本勢は15人が出場している。【写真】もしも原英莉花が秘書だったらメジャー2勝目を狙う古江彩佳が4バーディ・1ボギーの「69」をマーク。日本勢トップの3アンダー・8位タイ発進を決めた。畑岡奈紗と岩井明愛は2アンダー・19位タイ。渋野日向子は5バーディ・1ボギー・1トリプルボ