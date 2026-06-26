6月26日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 昨夜から雨が激しくなって、なかなか眠れなかった方も多いと思います。昨夜遅くから今日の未明が最も雨が激しく、急速に雨雲が発達しましたので各地で大雨となりました。現在は、ピークは過ぎてきているんですが、まだ各地雨が続いています。この後昼頃にかけて、再び雨が激しく降る恐れもあり、まだ警戒が必