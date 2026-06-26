鈴木憲和農相は26日の閣議後会見で、25日に震度6強を観測した青森県の地震で、同県八戸市の1漁港の用地が陥没する被害があったと明らかにした。人的被害はなく、施設の運営には支障がないという。防災重点農業用ため池や農業用ダムでも異常は確認されなかった。農林水産省は25日に緊急自然災害対策本部を立ち上げ、被害状況の把握を進めている。