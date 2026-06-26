【モデルプレス＝2026/06/26】歌手の工藤静香が6月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの山桃シロップを公開した。【写真】キムタクの56歳妻「どんな味なのか気になる」珍しい具材のシロップ◆工藤静香、手作りシロップ公開工藤は「山桃酵素シロップ出来上がり！」とコメント。赤色が鮮やかな山桃がゴロゴロと入った手作りの酵素シロップをかき混ぜている様子を公開した。◆工藤静香の投稿に反響この投稿に、ファンか