２５日、ラーマン首相（左）と握手を交わす李強総理。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京6月26日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は25日午後、中国を公式訪問したバングラデシュのラーマン首相と北京の人民大会堂で会談した。２５日、ラーマン首相と会談する李強総理。（北京＝新華社記者／劉衛兵）