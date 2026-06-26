タレントのはるな愛（53）が26日までに自身のインスタグラムを更新。人気お笑い芸人、放送作家との食事会ショットを披露した。「関西の大好きなおねぇちゃん#ハイヒールモモコ さんと#野々村友紀子 さんと久しぶりにご飯笑いすぎーーー」と書き出すと、自身とモモコ、野々村氏が寄り添いにこやかな表情を見せるショットをアップ。「懐かしい話しから#カルーセル麻紀さんに電話して盛り上がりました！！またすぐに会いた