サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に出場している日本代表は日本時間２６日、グループリーグ（１次リーグ）Ｆ組の最終戦で、スウェーデンと１―１で引き分けた。日本の勝ち点は５となり、Ｆ組２位で３大会連続の決勝トーナメント進出を果たした。同時に始まったＦ組のもう１試合では、オランダが３―１でチュニジアに快勝したため、オランダが勝ち点７で首位通過。スウェーデンが勝ち点４で３位、チュニジアは